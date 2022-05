Scoperti tracker Microsoft su DuckDuckGo: passo falso per motore di ricerca della privacy?

Il motore di ricerca DuckDuckGo sembra avere fatto un passo falso nella sua continua lotta per la tutela della privacy degli utenti: un ricercatore di terze parti ha scoperto che i tracker Microsoft su siti di terze parti sono ancora consentiti per i domini di Bing e Linkedin. Che succede?

In un lungo thread su Twitter il ricercatore Zach Edwards ha svelato al pubblico le sue ultime scoperte, ovverosia la presenza di tracker ancora attivi riguardanti i suddetti domini gestiti dal gigante di Redmond. Ulteriori test da parte di Edwards hanno confermato che tutti i tracker di altre parti sono bloccati, e che gli unici attivi sono quelli della società di Satya Nadella. Ma perché?

La ragione la spiega direttamente il CEO e fondatore di DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, nello stesso thread che trovate in calce alla notizia: come da lui affermato, il browser consente intenzionalmente l’attività di tracker Microsoft a causa di un accordo di ricerca con l’azienda. Nello specifico, “quando caricate i nostri risultati di ricerca, rimanete completamente anonimi per tutto, anche le pubblicità. In queste ultime abbiamo lavorato con Microsoft per proteggere i click sulle pubblicità, come scritto nella nostra pagina dedicata. Per il blocco di tracker non legati alla ricerca, tuttavia, sfortunatamente il nostro accordo non ci consente di intervenire su altre proprietà di Microsoft. Ad ogni modo, stiamo continuando a spingere verso il limite e ci aspettiamo di fare qualcosa in più a breve”.

Su vari portali la discussione si è accesa non poco, con Weinberg costretto a difendere la sua compagnia in merito alla trasparenza. Egli ha ammesso che probabilmente non sono stati sufficientemente trasparenti con il pubblico, ma ha anche ribadito che questi tracker Microsoft rimangono attivi sul loro browser e non sul motore di ricerca. Non si tratta di una vera e propria “scusa”, bensì evidenzia che la maggior parte degli utenti non è interessata dal tracking da parte della compagnia di Redmond in quanto utilizza il motore di ricerca e non il browser dedicato.

In tutto questo, sapevate che DuckDuckGo sta per arrivare su Mac come browser?