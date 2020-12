Scoperti i tre pilastri della salute mentale per i giovani adulti

La salute mentale delle persone è diventata ancor più importante nel corso di questo anno particolarmente difficile, tanto che esistono studi dedicati proprio al calcolo del peso del COVID-19 sui livelli di ansia e depressione. Un’altra analisi recente, però, ha scoperto quali sono i tre pilastri che garantirebbero benessere ai giovani adulti.

Lo studio dell'Università di Otago, pubblicato su Frontiers in Psychology, ha intervistato più di 1100 giovani adulti provenienti dalla Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti sul loro sonno, attività fisica, dieta e salute mentale, questo perché nel corso dei suoi studi l'autrice principale Shay-Ruby Wickham ha notato che il benessere psicologico poteva essere particolarmente legato ai tre suddetti fattori.

Il risultato, infatti, ha confermato la tesi sostenuta da lei e dal suo team di ricerca: i sintomi depressivi risultavano più bassi per tutti i giovani adulti che dormivano 9-10 ore a notte e le sensazioni di benessere erano più alte per coloro che dormivano 8 ore a notte; inoltre, tale benessere era massimo in tutti coloro che mangiavano 4-5 porzioni di frutta e verdura crude al giorno, con statistiche in calo nel caso di un eccesso o un difetto di frutta e verdura nella dieta personale.

Shay-Ruby Wickham ha poi affermato che la qualità del sonno è un fattore ancora più importante nella salute mentale e nel benessere rispetto alla quantità di ore passate a dormire: “Questo è sorprendente perché le raccomandazioni sul sonno si concentrano principalmente sulla quantità piuttosto che sulla qualità. Anche se abbiamo visto che sia il sonno troppo poco - meno di otto ore - sia il sonno troppo - più di 12 ore - erano associati a sintomi depressivi più elevati e meno bene- essendo, la qualità del sonno ha superato in modo significativo la quantità di sonno nella previsione della salute mentale e del benessere. Ciò suggerisce che la qualità del sonno dovrebbe essere promossa insieme alla quantità di sonno come strumenti per migliorare la salute mentale e il benessere dei giovani adulti”.

Anche il collega Tamlin Conner, professore associato del Dipartimento di Psicologia della Università di Otago, ha confermato che il sonno, la dieta e l’attività fisica sono davvero i tre pilastri che definiscono il benessere mentale nei giovani.

Restando sul tema della depressione, è stato scoperto che essa è una condizione misurabile anche dalla dilatazione delle pupille: una ricerca recente, infatti, ha dimostrato che è meno pronunciata nei casi di pazienti con depressione acuta.