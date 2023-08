Sono stati scoperti virus giganti molto strani con braccia e code

Nel Massachusetts, gli scienziati hanno fatto una scoperta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Hanno trovato una diversità stupefacente di virus giganti, con forme e strutture che prima d'ora erano considerate inimmaginabili.

Questi virus giganti, con le loro appendici aliene e strutture interne mai viste prima, sono stati rivelati grazie all'uso della microscopia elettronica a trasmissione, una tecnica che amplifica gli oggetti usando un fascio di elettroni.

Il campione di suolo, raccolto nel 2019, è stato esaminato presso l'Istituto Max Planck in Germania, rivelando che era pieno di virus giganti, con una larghezza fino a 635 nanometri. Questi giganti sono più piccoli del virus più grande mai scoperto, che misura 1.500 nm di larghezza, ma sono molto più grandi dei virus che gli esseri umani incontrano di solito.

Uno ha attirato particolarmente l'attenzione degli scienziati per le sue grandi appendici disposte in un modello simmetrico, descritto come una morfologia a "tartaruga". Un altro virus, invece, presentava lunghi tubi che spuntavano da tutti i lati, ricordando la figura della mitologia greca Medusa (no, non quella immortale), e per questo è stato chiamato "Gorgon".

Un'altra categoria, chiamata "haircut", descrive una famiglia di grandi virus con teste con fibre simili a "capelli" di diverse lunghezze, che ricordano un troll.