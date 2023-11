Scoperti per la prima volta dei 'virus vampiri' che mordono altri virus

Un fenomeno tanto bizzarro quanto affascinante: virus che si comportano come vampiri in miniatura, attaccandosi ad altri virus per proliferare. Questa danza molecolare, recentemente portata alla luce da un team di ricercatori dell'Università del Maryland Baltimore County, sfida la nostra comprensione delle dinamiche virali.

I cosiddetti elementi genetici mobili (elementi trasponibili), o MGE, si infiltrano nei "corpi" dei virus e sono capaci di spostarsi e inserirsi in diverse posizioni del genoma dei virus 'aiutanti', utilizzando l'apparato di questi ultimi per i propri scopi egoistici, talvolta donando inaspettati benefici ai loro ospiti.

La scoperta è avvenuta quasi per caso, durante l'indagine su quello che sembrava un semplice caso di contaminazione: un nuovo gruppo di fagi satelliti che attaccavano un batterio del genere Streptomyces. A differenza di altri virus satelliti, questi nuovi arrivati possono produrre il proprio involucro protettivo, ma mancano di un elemento cruciale: la coda, necessaria per penetrare le difese dell'ospite.

Per questo, si aggrappano ai loro 'aiutanti' con una presa ferma, quasi ironica, utilizzando le code di questi ultimi per ancorarsi. Le immagini al microscopio elettronico mostrano i fagi satelliti che si attaccano letteralmente al collo dei virus più grandi, in una sorta di abbraccio mortale che ricorda le antiche leggende dei vampiri.

Questo comportamento, inedito nel regno dei virus, apre nuove prospettive sulla complessità delle interazioni virali e suggerisce che possano esistere casi ben più assurdi nell'oscurità del microcosmo invisibile ai nostri occhi.