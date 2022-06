È stato forse scoperto l'albero più antico del mondo: è un vero e proprio gigante

Nel Parco nazionale di Alerce Costero del Cile potrebbe essere stato trovato l'albero più antico del mondo. Un record sicuramente importante, che ci mostra come queste scoperte siano sempre all'ordine del giorno. Certo, il record non è ancora ufficiale, ma ecco tutta la storia che riguarda la vicenda.

Secondo una stima preliminare, l'albero - un cipresso della Patagonia (Fitzroya cupressoides) - potrebbe avere circa 5.400 anni e supera di gran lunga l'attuale detentore del record: un pino orientale della California noto come Matusalemme (ha lo stesso nome di una stella!) con circa 4.853 anni. Il cipresso in questione è capace di crescere fino a 70 metri di altezza e fino a 5 metri di diametro del tronco.

Sfortunatamente è anche considerata la conifera più minacciata del Cile a causa del dilagante disboscamento e del turismo nella zona. Ad effettuare la scoperta è stato il dottor Jonathan Barichivich del Laboratorio di scienze del clima e dell'ambiente di Parigi, che ha effettuato un carotaggio (non dannoso per l'albero) all'inizio del 2020.

Solitamente gli anni degli alberi si calcolano contando gli anelli, ma in questo caso, poiché il tronco è troppo spesso, il resto degli anelli è stato "calcolato" attraverso modelli statistici basati sul tasso di crescita degli alberi, fattori ambientali e variazione casuale. "Non esiste uno strumento abbastanza lungo per estrarre un campione che raggiunga il centro dell'albero. Il problema scientifico da affrontare allora è come stimare l'età dell'albero nonostante questi limiti", ha dichiarato Barichivich a IFLscience.

Utilizzando il metodo, quindi, c'è l'80% della certezza statistica che l'albero abbia più di 5.000 anni. In attesa di ulteriori conferme o smentite ci sorge una riflessione: chissà quanti alberi capaci di contendere (o superare) questo record sono in attesa di essere scoperti... e forse non li troveremo mai.