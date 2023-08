Scoperto in America il suo primo uovo fossilizzato: è un evento rarissimo

Trovare uova fossilizzate di qualsiasi specie di uccelli risalenti all’era del Pleistocene sia nel Nord che nel Sud America, è un evento estremamente raro. Ecco perché la notizia del ritrovamento di questo peculiare fossile sta facendo il giro del mondo.

Come spesso accade la scoperta è avvenuta in maniera assolutamente casuale, ma questa volta non parleremo del famoso dente di mammut trovato nel giardino da parte di un bambino di 9 anni. Mentre un team di operai stava preparando un cantiere per la costruzione del nuovo aeroporto Felipe Ángeles a Santa Lucía in Messico, è infatti saltato fuori questo magnifico uovo.

In particolare si tratta di un uovo di fenicottero, ed è solo la seconda segnalazione a livello mondiale di un uovo di fenicottero fossilizzato. Le uniche uova di Phoenicopteridae, ovvero la famiglia a cui appartengono, conosciute al mondo erano state ben cinque ritrovate in Spagna.

A seguito di scrupolose analisi fatte da esperti che hanno poi portato alla pubblicazione di un articolo scientifico su Historical Biology, si pensa che l'uovo provenga addirittura dal tardo Pleistocene o dal primo Olocene.

Per essere certi che l'uovo appartenesse realmente alla famiglia dei fenicotteri, il team di ricerca ha confrontato la larghezza, la tipologia del guscio d'uovo e la forma generale con altre specie conosciute. Il fossile estremamente ben conservato, misura 93,491 millimetri di lunghezza e 55,791 millimetri di larghezza nel punto più largo. Si tratta proprio di caratteristiche perfettamente compatibili con le tipiche uova di fenicotteri.

Come se ciò non bastasse, i ricercatori ipotizzano inoltre la presenza di un paleolago con elevata salinità, che durante il tardo Pleistocene si trovava nella stessa area in cui è stato trovato l'uovo al fine di garantire a questi uccelli una fonte di acqua.

Infine, dopo aver visto accuratamente il fossile killer, nei pressi del luogo in cui è avvenuto il ritrovamento esiste anche un ulteriore sito archeologico denominato Chalco Lake, che ha un'età compresa tra 12.000 e 8.000 anni. Tutto ciò, suggerisce dunque che anche l'uovo di fenicottero risalga a quel periodo.