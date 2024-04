Scoperto un nuovo ammasso stellare in orbita attorno alla nostra galassia

Un team di astronomi ha appena compiuto una scoperta sorprendente: ha trovato un nuovo sistema solare poco al di fuori della Via Lattea, il cui nome è Ursa Major III UNIONS 1.Trattasi di uno dei sistemi più deboli in assoluto, situato a 30.000 anni luce dalla costellazione dell'Orsa Maggiore.

Questa costellazione è conosciuta anche tramite la sigla UMa3/U1 e dall'articolo che è stato pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal sembra che nasconda numerosi segreti.

Trattasi infatti dell'ammasso solare che presenta la massa inferiore dell'universo conosciuto, un vero e proprio record negativo che si può spiegare con la relativa distanza dal resto della Via Lattea. La sua luce, invece, è talmente fioca che gli astronomi hanno dovuto passare mesi per confermare che si trattava di una vera piccola galassia dotata di stelle e pianeti.

Per colpa del suo particolare comportamento e per la sua oscurità, gli scienziati suppongono che sia anche in un qualche modo collegata alla materia oscura, una delle forme più misteriose dell'universo, che solo da qualche tempo la ricerca è in grado d'indagare.

Secondo i resoconti che sono stati resi disponibili all'interno dell'articolo, gli astronomi autori della sua scoperta credono che all'interno di questo sistema siano presi una sessantina di corpi celesti, che presentano una massa 16 volte superiore quella del Sole, che tuttavia è circondato da un numero elevato di altri pianeti e di stelle vicine, che rendono il suo complesso galattico - il luogo in cui si colloca all'interno della Via Lattea - molto più affollato e luminoso.

Uma3/U1 è infatti 15 volte meno massiccio della più debole galassia nana conosciuta e molte delle sue stelle sono molto meno luminose del nostro Sole.

"Ci sono così poche stelle in UMa3/U1 che ci si potrebbe ragionevolmente chiedere se si tratti solo di un raggruppamento casuale di stelle simili" ha affermato una delle autrici dello studio, Marla Geha, professoressa di astronomia e fisica statunitense. "Le nostre misurazioni tuttavia hanno mostrato chiaramente che tutte le stelle si muovono nello spazio alla stessa velocità e che sembrano condividere caratteristiche chimiche simili".

Queste stelle hanno oltre 10 miliardi di anni e secondo gli scienziati è un miracolo che non si siano ancora disperse, nel vuoto del cosmo. Probabilmente sono fra i sistemi che hanno rischiato di essere assorbiti dalla Via Lattea, all'origine della nostra galassia, per poi essere respinti a seguito di fenomeni che sono ancora da indagare.

