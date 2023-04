È stato scoperto un altro animale inaspettato che brilla sotto la luce UV

Di dubbi senza risposta ce ne sono davvero tanti, ma uno di questi riguardanti gli animali non ha ancora capito perché alcune creature, se messe sotto una luce UV, siano capaci di brillare al buio. Qualche mese fa è stato scoperto l'ornitorinco con questo "potere speciale", ma adesso alla lista si aggiunge un'altra specie.

Stiamo parlando dei ghiri. Osservando esemplari museali, oltre a ghiri in letargo e deceduti, i ricercatori hanno scoperto che i minuscoli roditori sembrano brillare sotto la luce ultravioletta. In particolare, gli animali in letargo hanno una pelliccia che si illumina di rosso vivo sotto la luce UV attraverso un filtro giallo, mentre i loro minuscoli nasi e piedi si illuminano di un blu verdastro.

Il confronto tra i mammiferi vivi e gli esemplari museali ha mostrato che la pelliccia brilla di un rosso più vibrante nei roditori viventi. Adesso gli scienziati sono attanagliati da un grande dubbio: per quale motivo si verifica questo effetto? Le possibili risposte sono tante: l'effetto potrebbe far parte delle interazioni interspecie o come strumento per mimetizzarsi.

Dei 14 ghiri testati, tutti si illuminavano... chi più chi meno. È stato trovato un bagliore verde brillante e una colorazione rossa su ciascun esemplare in diverse condizioni di luce UV (anche nei diavoli della Tasmania c'è questo effetto). Una femmina di ghiro in letargo è risultata essere rosa molto brillante, mentre un ghiro morto di recente non era così luminoso come la femmina viva, ma aveva una coda fotoluminescente verde molto brillante.

Il motivo per cui questi mammiferi siano capaci di brillare rimane un mistero che deve ancora essere spiegato.