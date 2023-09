Scoperto un animale che viveva al Polo Nord al tempo dei dinosauri

Quando pensiamo al paesaggio in cui vivevano i dinosauri, immaginiamo climi tropicali, vulcani attivi e fitte foreste pluviali. Tuttavia, alcune specie di dinosauri si erano adattate anche ai climi rigidi che caratterizzavano le regioni polari. E non erano i soli.

Lungo pochi centimetri e con un peso di circa 11 grammi, il Sikuomys mikros era un mammifero in miniatura che viveva in Alaska circa 70 milioni di anni fa, quando ancora si trovava a Nord del Circolo Polare Artico e un giorno era composto da 23 ore e mezza.

L’animale è stato scoperto da un team di ricerca dell’Università del Colorado che aveva raccolto delle ossa di dinosauro nel Prince Creek Formation, in Alaska. Dopo aver rimosso la terra dai resti, si sono accorti che nel filtro erano presenti alcuni minuscoli ossicini. Si trattava di denti grandi circa un millimetro che sembravano appartenere a un mammifero sconosciuto.

Fortunatamente, i denti sono le ossa più utili per identificare la natura dell’animale a cui appartenevano. Era sicuramente un roditore, probabilmente non troppo diverso dal moderno toporagno, che si aggirava tra i ghiacci all’ombra di Tirannosauri e Triceratopi.

I ricercatori pensano che l’antico roditore non andasse in letargo malgrado il clima rigido in cui viveva. Probabilmente passava l’inverno sveglio e nascosto sottoterra, nutrendosi di tutto ciò in cui poteva affondare i denti.

Oggi, gli animali che vivono nei climi più freddi tendono ad avere masse corporee più grandi, in modo da poter accumulare più grasso e sopravvivere alle temperature rigide. S. mikros sembra però non seguire questa tendenza: secondo i ricercatori le dimensioni ridotte del piccolo mammifero sono state selezionate per richiedere meno cibo possibile durante l’inverno.