È stato scoperto l'antenato dei buchi neri supermassicci: risale all'Alba Cosmica

La scoperta di GNz7q, un buco nero risalente a soli 750 milioni di anni dopo il Big Bang, è in linea con le previsioni teoriche secondo cui potrebbe essere un "antenato" dei buchi neri supermassicci e, sebbene sia qualcosa che non abbiamo mai visto prima, potrebbero esserci molti di più simili.

"È improbabile che la scoperta di GNz7q... sia stata solo fortuna sfacciata", afferma l'astronomo Gabriel Brammer dell'Università di Copenaghen in Danimarca. […] La prevalenza di tali fonti potrebbe essere significativamente più alta di quanto si pensasse in precedenza".

Il periodo a cui risale GNz7q è noto come l’Alba Cosmica, l'epoca che va da circa 50 milioni di anni dopo il Big Bang a circa 1 miliardo di anni, quando si stavano formando i primi oggetti celesti, comprese le piccole stelle e le giovani galassie. Ad un certo punto, in queste fasi nascenti dell'evoluzione dell'Universo, sono emersi anche i buchi neri supermassicci. Ma quando e come, rimangono questioni aperte per l’astrofisica.

L'anno scorso, gli scienziati hanno annunciato la scoperta di J0313–1806, il quasar più distante mai registrato a oltre 13 miliardi di anni luce dalla Terra. È il più antico buco nero supermassiccio mai trovato. Ma da dove viene qualcosa come J0313–1806? O meglio, che tipo di oggetti erano i precursori evolutivi dei buchi neri supermassicci nei primi tratti dell'Universo? Teoricamente parlando, gli scienziati hanno alcune idee.

"Le simulazioni indicano una sequenza evolutiva di quasar arrossati dalla polvere che emergono da esplosioni di stelle fortemente oscurati dalla polvere, che poi passano a quasar luminosi non oscurati espellendo gas e polvere", spiegano i ricercatori in un nuovo studio, guidato dal primo autore e astronomo Seiji Fujimoto, anche lui dell’Università di Copenaghen.

"Sebbene l'ultima fase sia stata identificata con uno spostamento verso il rosso di 7,6 [riferito a J0313–1806], non è stato trovato un quasar di transizione".



[ESA/Hubble, N. Bartmann]