Scoperto il più antico fossile di Homo sapiens: era in vita circa 233.000 anni fa

Dopo la scoperta dei fossili di Homo di Denisova più antichi a noi noti nel dicembre 2021, un gruppo di vulcanologi e paleoantropologi ha ottenuto di recente un fossile di Homo sapiens di 233.000 anni fa, 36.000 anni più vecchio rispetto al precedente fossile “più antico a noi conosciuto”.

La ricerca pubblicata su Nature due settimane fa dal team guidato dalla vulcanologa Céline M. Vidal si allinea piuttosto bene ad altre ricerche recenti sull’albero genealogico della nostra specie, distaccatasi centinaia di migliaia di anni fa dai Neanderthal e Denisovani. Il tutto nasce dal teschio trovato in prossimità del fiume Omo, nell’Etiopia meridionale, che ha tutti i segni distintivi degli esseri umani moderni.

Il cranio in questione, dell’Homo sapiens denominato “Omo I”, era ricoperto da sedimenti di cenere di almeno una eruzione vulcanica del vulcano Shala, grazie ai quali possiamo individuare una data più precisa della vita del nostro antenato. Scendendo nel dettaglio, Vidal e colleghi hanno misurato le quantità relative di cenere e pomice riuscendo a trovare il fatidico periodo di vita: circa 233.000 anni fa il vulcano eruttò violentemente, collassando in una caldera e spargendo una coltre di cenere vulcanica spessa 2 metri su un'ampia fascia dell'Africa orientale, coprendo il terreno già ricco di resti sepolti come quello di Omo I. Egli è dunque, a oggi, l’Homo sapiens più antico conosciuto.

Come concluso dalla ricercatrice Vidal in un’intervista con Ars Technica, “Speriamo che la nostra ricostruzione della storia eruttiva della zona etiope aiuti a collegare insieme tutti gli importanti siti archeologici della regione. Gli strati di cenere vulcanica sono uno strumento straordinario per datare ambienti antichi”.

Tra l’altro, sempre lo scorso mese abbiamo visto come l’Homo di Denisova potrebbe avere raggiunto l’altopiano tibetano prima dei Sapiens.