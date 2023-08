Scoperto antico fossile umano troppo simile a noi

Un team internazionale di scienziati ha descritto un antico fossile non riconducibile a nessun ominide noto. Secondi i ricercatori, il ritrovamento mette alla prova ciò che sappiamo sulla storia evolutiva degli esseri umani.

La mascella, il cranio e le ossa delle gambe di questo ominide ancora da classificare, denominato HLD 6, sono stati scoperti in Cina nel 2019. Negli anni successivi, gli esperti dell'Accademia cinese delle scienze (CAS) hanno cercato di collocare HLD 6 da qualche parte nell’albero genealogico del genere umano, scoprendo qualcosa di inaspettato. Secondo gli scienziati, HLD 6 ha tratti ibridi: il volto è simile a quello dei gli esseri umani moderni, sebbene la mancanza del mento sia riconducibile a un Homo di Denisova, un cugino stretto dei Neanderthal (a proposito, vi siete mai chiesti perché il volto umano è cambiato nella storia?).

Non si tratta del primo fossile con caratteristiche ibride scoperto in Cina. I precedenti ritrovamenti erano stati classificati come appartenenti a stadi intermedi tra Homo sapiens e Homo erectus. Tuttavia, questo ritrovamento sembra mettere in dubbio questa interpretazione. HLD 6 è infatti vissuto 300 mila anni fa, molto prima che Homo sapiens arrivasse in Cina.

Questo nuovo studio sembra suggerire che in Asia coesistessero tre diversi ominidi: H. erectus, Homo di Denisova e questo nuovo essere umano, fisicamente più simile a noi. Se l'ipotesi fosse corretta, questa scoperta cambierebbe il modo in cui ci immaginiamo gli uomini preistorici.