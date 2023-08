Scoperto un antico rettile terrestre: forse è l'antenato degli pterosauri

Durante il Triassico, temibili rettili preistorici si spartivano il pianeta: i dinosauri dominavano sulla terraferma, mentre gli pterosauri erano i padroni incontrastati dei cieli. Prima ancora, però, le cose stavano diversamente, come dimostra un nuovo incredibile ritrovamento.

Il fossile è stato rinvenuto in uno strato roccioso della Formazione di Santa Maria, nel bacino del Paraná, non lontano da dove era stato ritrovato questo piccolo dinosauro senza denti. I ricercatori ritengono che i resti appartengano a una creatura risalente a 230 milioni di anni fa, quando i primissimi dinosauri sono comparsi sulla Terra.

Si tratta di un rettile terrestre e bipede, che probabilmente non superava i trenta centimetri di altezza. L’animale era dotato di un becco sdentato simile a quello dei moderni rapaci, che utilizzava più o meno per gli stessi motivi: nutrirsi, vocalizzare o anche come parte della riproduzione. Questo rettile aveva anche grandi zampe anteriori con artigli ricurvi simili a scimitarre, con i quali forse si arrampicava sugli alberi per cacciare.

Da questa descrizione potrete pensare che si tratti di un piccolo dinosauro, ma non è così. I ricercatori ritengono che il fossile appartenga a un membro della famiglia dei Lagerpetidae: rettili estinti che, secondo molti, sarebbero più vicini agli pterosauri che ai dinosauri. La nuova specie, battezzata Venetoraptor gassenae, potrebbe quindi essere un antenato terrestre dei grandi rettili volanti del Triassico.

A questo proposito, sapevate che gli pterosauri potrebbero essere studiati per migliorare le nostre nozioni sul volo?