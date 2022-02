È stato scoperto un asteroide che condivide l'orbita terrestre, che significa?

Abbiamo trovato un asteroide che condivide l'orbita terrestre intorno al Sole. Gira intorno alla nostra stella in media due mesi avanti rispetto alla Terra e l'oggetto è noto come XL5 2020.

Avvistato per la prima volta nel dicembre 2020 utilizzando i telescopi Pan-STARRS sull'isola hawaiana di Maui, secondo un nuovo studio il corpo celeste sembra essere "intrappolato" per almeno le prossime migliaia di anni in un'orbita attorno a uno dei punti gravitazionalmente stabili del sistema Sole-Terra, chiamati anche "Punti di Lagrange", in cui si troverà anche il telescopio spaziale James Webb.

Le osservazioni di follow-up con il telescopio SOAR (Southern Astrophysical Research) da 4,1 metri in Cile, sono state in grado di mostrare che 2020 XL5 sembra essere un asteroide ricco di carbonio (chiamato di tipo C). Potremmo utilizzare la pietra cosmica in qualche modo? Magari per l'estrazione di qualche minerale?

Purtroppo no, perché 2020 XL5 ha un'orbita che oscilla sopra e sotto il piano orbitale terrestre. Ciò significa che per manovrare un veicolo spaziale intorno all'orbita o per farlo atterrare, servirebbe un notevole cambiamento di velocità e, molto probabilmente, sprecheremmo troppo carburante per una manovra del genere.

La speranza, adesso, è quella di trovare altre pietre cosmiche del genere - ma meno inclinate - per creare delle "basi" utili come punti di sosta per l'esplorazione del sistema solare.