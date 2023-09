Scoperto in Australia il fossile di un ragno gigantesco

Nel cuore arido del continente dell'Oceania, gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria: un fossile incredibilmente conservato di un ragno di dimensioni affascinanti che un tempo vagava e cacciava in quella che era una rigogliosa foresta pluviale.

Non si tratta di un semplice fossile di ragno. È solo il quarto fossile di ragno mai trovato in Australia e, a livello mondiale, è il primo di un ragno appartenente alla grande famiglia dei ragni a botola con zampe pelose, Barychelidae (sapete che esiste un aracnide che si chiama come l'antagonista di Spider-Man?).

Questa nuova specie, che visse nel Miocene tra 11 e 16 milioni di anni fa, è stata ufficialmente battezzata Megamonodontium mccluskyi. La scoperta getta luce su nuove informazioni riguardo all'estinzione dei ragni e colma una lacuna nella nostra comprensione del passato.

Il parente vivente più vicino di questo fossile ora vive nelle foreste umide che vanno da Singapore alla Papua Nuova Guinea, suggerendo che questo gruppo un tempo occupava ambienti simili nell'Australia continentale, ma è successivamente scomparso a causa dell'aridificazione dell'Australia. Il ragno è stato scoperto in una ricca collezione di fossili del Miocene, trovati in una regione di prateria del Nuovo Galles del Sud conosciuta come McGraths Flat.

Questa collezione è così eccezionale che è stata classificata come una Lagerstätte, un letto di fossili sedimentari che a volte conserva tessuti molli. La roccia in cui è stato trovato il fossile, chiamata goethite, è particolarmente rara per la conservazione di fossili eccezionali. La dettagliata conservazione ha permesso ai ricercatori di osservare dettagli minuti nel corpo del ragno, posizionandolo vicino al moderno genere di Monodontium, ma con dimensioni cinque volte maggiori.

A proposito, se siete arrivati fin qui dovete conoscere il ragno più mortale del mondo.