Scoperto in Australia uno 'squalo demone' con occhi totalmente bianchi

In un nuovo studio pubblicato il 23 aprile sul Journal of Fish Biology, gli scienziati hanno finalmente parlato di una nuova specie di squalo di acque profonde, avvistata solo dopo che decenni prima una femmina morta e incinta della specie era stata catturata per la prima volta al largo della costa dell'Australia occidentale.

La creatura, riposta con cura nelle collezioni museali degli scienziati, è stata chiamata Apristurus ovicorrugatus e tra le sue particolarità ritroviamo degli occhi bianchi lucenti. "Non è una caratteristica comune per una specie di acque profonde e solo un'altra specie, l'Apristurus nakayai della Nuova Caledonia e Papua Nuova Guinea, condivide questo tratto", ha dichiarato l'autore principale dello studio, Will White del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO).

La "nuova" scoperta non è uno squalo a tutti gli effetti, ma fa parte di una famiglia di squali bentonici chiamati Scyliorhinidae - conosciuti come Squali Gatto, ma chiamati anche gattuccio (da non confondersi col pesce gatto). Nel 2011, i ricercatori si sono imbattuti in una sacca di uova estremamente strana (poiché la specie lascia una sacca di uova nelle rocce per la schiusa) contenente un embrione di squalo.

La creatura apparteneva al genere Apristurus, ma la custodia delle uova non corrispondeva a nessuna specie conosciuta. Per oltre un decennio il caso è rimasto un mistero, fino a quando gli scienziati non hanno trovati altri due casi nella collezione di "Apristurus non identificati" dell'Australian National Fish Collection.

Ed è qui che hanno trovato il nuovo esemplare con occhi totalmente bianchi. Ci sono altre creature non identificate e gli scienziati, giorno dopo giorno, cercano di trovarne di nuove. A proposito di strani esemplari, ecco a voi lo squalo goblin.

[Crediti per l'immagine: White et al/Journal of Fish Biology]