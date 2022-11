Abbiamo scoperto questa balena poco tempo fa, ed è già a rischio estinzione

La balenottera di Rice è stata scoperta da pochissimo tempo, ed è già in pericolo di estinzione? Per quanto possa sembrare assurdo, siamo in grado di fare anche questo.

Stiamo parlando della balena che venne trovata morta lungo le coste della Florida pochissimi anni fa. Inizialmente non fu possibile identificarla con una specie conosciuta e tutto il mondo ne parlò abbondantemente, tuttavia a seguito delle accurate analisi venne invece ribattezzata come balenottera di Rice.

La notizia sconvolgente però, è che da diverso tempo un team di scienziati ha scritto una lettera all'amministrazione Biden per segnalare come tali esemplari siano già in pericolo di estinzione. Difatti, la balenottera di Rice è già inserita nella lista rossa dell'IUCN, ovvero l'Unione internazionale per la conservazione della natura, con la classificazione CR ovvero rischio critico.

Da alcune recenti stime effettuate, si può notare infatti che ne esistono solo 51 esemplari, per giunta non affatto protetti. Appare dunque evidente come siano a rischio ogni giorno a causa dell'industria petrolifera e di quella del gas.

Secondo gli esperti: "La perdita di un singolo esemplare mette a rischio la sopravvivenza dell'intera specie", ecco perché è necessario stabilire e attuare delle immediate misure, atte a proteggere tale specie.

Gli scienziati sottolineano come sia importante ad esempio, porre maggiore attenzione sulle attività di trivellazione nel golfo del Messico, il principale habitat di tale imponente animale. Tuttavia, così come dimostra il corno dei rinoceronti che sta cambiando a causa nostra, l'essere umano sembra non conoscere limiti ai danni che è in grado di compiere. Perché affermiamo ciò? Semplice! Con grande dispiacere, al momento, non è stata ancora rilevata alcuna reazione (da parte degli organi preposti) alla lettera di denuncia.