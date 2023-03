Scoperto uno dei buchi neri più grandi: è 30 miliardi di volte il Sole

Nel nostro Universo possono essere trovati dei buchi neri di tutte le dimensioni. I più spettacolari sono sicuramente quelli giganteschi, perché ci mostrano la potenza e la maestosità di questi corpi celesti. Così recentemente gli astronomi hanno scoperto uno dei più grandi buchi neri mai trovati con circa 30 miliardi di volte la massa del sole.

Il mostro si trova a 2,7 miliardi di anni luce dalla Terra nell'ammasso di galassie Abell 1201. "Il buco nero si trova al limite superiore di quanto crediamo possano diventare teoricamente grandi i buchi neri", hanno affermato gli astronomi che l'hanno rilevato sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society.

Come hanno fatto gli scienziati a trovarlo? La singolarità è stata svelata da un gigantesco arco di luce deformato proveniente da una galassia di fondo che era stata allungata e macchiata dall'immenso campo gravitazionale del buco nero. Così, scattando immagini ad alta risoluzione con il telescopio spaziale Hubble e inserendo le misurazioni nel supercomputer DiRAC COSMA8, i ricercatori hanno simulato il tutto.

Gli esperti in questo modo hanno simulato la grandezza del buco nero per spiegare l'arco che hanno visto nella galassia. Hanno scoperto così che il colosso aveva ben 30 miliardi di masse solari, rendendolo 8.000 volte più grande del buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea. Per fare un confronto, il più grande buco nero mai trovato è TON 618, che ha circa 40 miliardi di masse solari.

Utilizzare questo approccio potrebbe far scoprire agli scienziati nuovi mostri ancora più colossali. Staremo a vedere.