È stato scoperto il buco nero più antico dell'Universo e ha un peso colossale

Anche questa volta il telescopio spaziale James Webb è riuscito ad effettuare una grande scoperta: il buco nero più antico dell'Universo, così com'è stato pubblicato il 15 marzo sul server di prestampa arXiv, la ricerca tuttavia non è stata ancora sottoposta a revisione paritaria.

Gli scienziati hanno rivelato un mostro cosmico con una massa di 10 milioni di volte quella del sole, al centro di una piccola galassia 570 milioni di anni dopo l'inizio del cosmo. "Questo è il primo che stiamo trovando, ma dovrebbero essercene molti", ha dichiarato l'autrice principale dello studio Rebecca Larson, astrofisica dell'Università del Texas ad Austin.

"Ci aspettiamo che questo buco nero non si sia appena formato, quindi dovrebbero essercene altri che sono più giovani ed esistevano prima nell'universo. Stiamo appena iniziando a essere in grado di studiare questo tempo nella storia cosmica in questo modo con il James Webb, e sono entusiasta di trovarne altri", continua la scienziata.

Per individuare il buco nero, gli astronomi hanno scansionato il cielo con due telecamere a infrarossi - il Mid-Infrared Instrument (MIRI) e la Near Infrared Camera del JWST - e hanno utilizzato gli spettrografi incorporati nelle telecamere per scomporre la luce nelle sue frequenze. Analizzando questi deboli bagliori gli scienziati sono stati in grado di trovare un picco inaspettato tra le frequenze contenute nella luce, un segno chiave che il materiale caldo attorno a un buco nero stava irradiando deboli tracce di radiazione attraverso l'universo.

A creare il mostro cosmico è stata probabilmente una cosiddetta stella di popolazione III, esplosa circa 200 milioni di anni dopo il Big Bang.