Scoperto il primo buco nero dormiente vicino alla Via Lattea

Un team di esperti internazionale, tra cui il famoso Kareem El-Badry, del Center for Astrophysics Harvard e Smithsonian e conosciuto come il "distruttore di buchi neri", ha scoperto il primo buco nero di massa stellare dormiente nella Grande Nube di Magellano, una galassia vicina alla nostra Via Lattea.

Tomer Shenar, Marie-Curie Fellow presso l'Università di Amsterdam nei Paesi Bassi e capo dello studio, ha affermato: "Abbiamo trovato un vero ago nel pagliaio. Per la prima volta, il nostro team si è riunito per confermare la scoperta di un buco nero, invece di invalidarne uno".

Il team di ricerca ha notato come la stella che ha dato origine al buco nero sia letteralmente scomparsa senza lasciare alcun segno di una potente esplosione. Un fatto davvero unico. Questo è il primo buco nero di massa stellare "dormiente" ad essere rilevato, in modo inequivocabile, al di fuori della Via Lattea.

Questi particolari buchi neri si formano quando stelle massicce raggiungono la fine della loro vita e collassano sotto il perso della loro stessa gravità. In un sistema binario, ad esempio, questo processo lascia un buco nero in orbita con una stella "compagna". Inoltre, il buco nero viene detto "dormiente" quando non emette alti livelli di radiazioni di raggi X, che è la tipica emissione che ci permette di rilevarli.

L'importante scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, è stata fatta grazie a ben sei anni di osservazioni ottenute con il Very Large Telescope (VLT) dell'European Southern Observatory (ESO) in Germania.

Pablo Marchant, del KU Leuven e co-autore dello studio, ha affermato: "È incredibile come non conosciamo quasi nessun buco nero dormiente, anche se gli astronomi credono che siano molto comuni".

Purtroppo, i buchi neri dormienti sono particolarmente difficili da individuare a causa della loro bassissima interazione con l'ambiente circostante. "Da più di due anni cerchiamo sistemi binari di questo tipo", ha infatti affermato la co-autrice Julia Bodensteiner, ricercatrice presso l'ESO in Germania.

Per trovare VFTS 243, gli scienziati hanno cercato quasi 1.000 stelle massicce nella regione della Nebulosa Tarantola della Grande Nube di Magellano. Una "caccia al tesoro" estremamente difficile. Inoltre, "La stella che ha formato il buco nero sembra essere completamente collassata, ma senza alcun segno di una precedente esplosione", ha spiegato affascianto il dott. Shenar.

D'altronde, gli astronomi ritengono che un buco nero di massa stellare si formi quando il nucleo di una massiccia stella morente collassa ma, anche grazie alle evidenze di questo nuovo studio, rimane incerto se questo sia accompagnato o meno da una potente esplosione di supernova.

Rimanendo in tema, tempo fa è stato scoperto un buco nero mostruoso che divora ogni cosa. Inoltre, ecco lo straordinario suono del buco nero al centro della nostra galassia. Davvero impressionante.