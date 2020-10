Scoperto il buco nero più lontano di sempre appartenente a una rara famiglia di galassie

Gli astronomi hanno identificato una delle classi più rare conosciute di galassie che emettono raggi gamma, chiamata BL Lacertae. Il team di scienziati internazionali ha scoperto un nuovo oggetto di questo tipo, soprannominato 4FGL J1219.0+3653, molto più lontano rispetto al precedente detentore del record. Ma andiamo con ordine.

La strutture cosmiche che emettono questi fotoni altamente energetici sono conosciute come galassie attive. Il buco nero che si trova al centro si nutre della materia dall'ambiente circostante ed emette getti o, in altre parole, flussi di materia e radiazioni. Questa sorgente altamente energetica, variabile e molto compatta associata a un buco nero supermassiccio si chiama "blazar".

Ce ne sono di due "gusti": BL Lacertae (BL Lac) e i "flat-spectrum radio-quasars" (FSRQ). I FSRQ, secondo la nostra attuale comprensione, sono galassie attive relativamente giovani, ricche di polvere e gas che circondano il buco nero centrale, che si evolve fino a diventare un oggetto BL Lac. "In altre parole, BL Lacs può rappresentare la fase anziana ed evoluta della vita di un blazar", spiega Vaidehi Paliya, una ricercatrice che ha partecipato allo studio.

L'Universo ha 13.8 miliardi di anni; la FSRQ più distante è stata identificata a una distanza quando l'età dell'Universo era di appena 1 miliardo di anni. Mentre il più lontano BL Lac conosciuto è stato trovato quando il cosmo aveva circa 2,5 miliardi di anni. Pertanto, l'ipotesi dell'evoluzione da FSRQ a BL Lacs sembra essere valida... fino ad oggi. 4FGL J1219.0 3653, però, è molto più lontano rispetto al precedente detentore del record: 800 milioni di anni prima, quando l'Universo aveva meno di 2 miliardi di anni.

Questa scoperta, quindi, sfida l'attuale scenario secondo cui i BL Lac siano in realtà una fase evoluta dei FSRQ. Gli esperti hanno utilizzato uno dei più grandi telescopi ottici al mondo per effettuare questa interessante scoperta, il Gran Telescopio Canarias (GTC), situato presso l'Osservatorio del Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma), mentre lo studio è stato pubblicata sulla prestigiosa rivista The Astrophysical Journal Letters.