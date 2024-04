Scoperto il buco nero di origine stellare più massiccio e più vicino alla Terra

I buchi neri hanno da sempre affascinato il grande pubblico, tanto che sono diventati protagonisti di numerosi film e romanzi. Il buco nero stellare scoperto però da un folto team di astronomi è molto particolare: è il più massiccio della Via Lattea e anche il secondo più vicino alla Terra.

Il suo nome è Gaia BH3 ed è 33 volte più massiccio e grande del nostro Sole. Si trova a circa 2.000 anni luce di distanza, all'interno della costellazione dell'Aquila, ed è stato l'argomento principale di un articolo pubblicato lo scorso 16 aprile all'interno della rivista Astronomy and Astrophysics.

La sua scoperta è molto interessante dal punto di visto scientifico, poiché gli scienziati non si aspettavano un buco nero così a ridosso della Terra. "Nessuno si aspettava di trovare un buco nero di massa elevata in questa zona" ha dichiarato in una nota Pasquale Panuzzo, membro della collaborazione Gaia e astronomo dell'Osservatorio di Parigi. "Questo è il tipo di scoperta che fai una volta nella tua vita di ricerca."

Gaia BH3 fa parte di quel gruppo di buchi neri che nasce di seguito al collasso di una stella. Non fa quindi parte della famiglia di buchi neri super massicci, che si trovano esclusivamente al centro di qualche galassia.

Per individuare questo buco nero, gli astronauti hanno usato la navicella spaziale GAIA dell'Agenzia spaziale Europea, l'ESA, che ha come compito quello di mappare le posizioni e i movimenti dei circa 2 miliardi di stelle della Via Lattea. Per quanto però Gaia BH3 sia vicino, tuttavia il record relativo alla minore distanza appartiene a Gaia BH1, più vicino alla Terra.

Per trovare invece il buco nero più grande in assoluto, dobbiamo invece rivolgerci a TON 618 o a Holm 15A, due giganti super massici che misurano oltre 40 miliardi di soli.

