È stato scoperto un buco nero improvviso e silenzioso 'vicino' la Terra

Gli oggetti più incredibili del nostro universo sono sicuramente i buchi neri, mostri cosmici che inghiottono qualsiasi oggetto arrivi nella loro zona (anche se alle volte "sputano" quello che divorano). Alla nostra vista sono invisibili perché nulla, nemmeno la luce, può sfuggire alle loro grinfie.

Nella fotografia di Sagittarius A*, infatti, non abbiamo visto direttamente il soggetto, ma tutta la materia incandescente che si trova intorno. Di conseguenza, gli astronomi in genere cercano buchi neri in lunghezze d'onda non visibili o osservando direttamente il loro effetto sugli oggetti che si trovano nelle vicinanze.

Proprio in questo modo gli esperti hanno scoperto uno di questi mostri cosmici con circa dodici volte la massa del nostro Sole a 1.550 anni luce dalla Terra. La vicinanza, affermano gli scienziati nell'Astrophysical Journal, offre delle interessanti opportunità per tutti gli astrofisici che vogliono studiare questi oggetti.

Quando i buchi neri sono "invisibili" vengono chiamati "non interagenti" e le tecniche impiegate dagli scienziati nel nuovo studio potrebbero portare alla scoperta di molti altri sistemi di questo tipo. Secondo le stime attuali, nella nostra galassia potrebbero esserci un milione di stelle visibili che hanno enormi mostri cosmici nelle loro vicinanze.

"I buchi neri non interagenti attorno alle stelle luminose sono un tipo di popolazione recente. Quindi, probabilmente ci vorrà del tempo per capirli", ha affermato infine il Dr. Sukanya Chakrabarti, del Dipartimento di Fisica dell'Università dell'Alabama a Huntsville.