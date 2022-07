Scoperto un buffo e curioso dinosauro dalle caratteristiche uniche

Uno studio pubblicato sulla rivista Science ha evidenziato le abilità sorprendenti di una specie di dinosauro definito Shuvuuia, parola di origine mongola che significa "uccello"

Il team di ricercatori guidati dal paleontologo Jonah Choiniere, dell'università del Witwatersrand in Sudafrica ha condotto la ricerca mediante l'impiego di TAC e misurazioni dettagliate circa le dimensioni delle orecchie e degli occhi di più di cento uccelli viventi e fossili di dinosauri.

Questo ha consentito di valutarne le loro abilità uditive e visive. Nello specifico, per la valutazione dell'udito sono state messe a confronto le lunghezze della lagena, struttura dell'orecchio interno che corrisponde semplicemente alla nostra coclea. Per la vista invece sono stati osservati gli anelli sclerotici, fondamentali per la pupilla.

Dai risultati è emerso che la maggior parte dei dinosauri carnivori quali ad esempio i tanti famigerati tirannosauri, presentavano una buona visione per la caccia diurna e un buon udito. Contrariamente, i dinosauri appartenenti al genere Shuvuuia, poco conosciuto e rinomato, possedevano, invece delle capacità visive e uditive sopraffine, utili soprattutto per la caccia notturna.

Si tratta di animali vissuti ben 65 milioni di anni fa, dall' aspetto di grossi tacchini e con caratteristiche fisiche molto curiose. Lo Shuvuuia presentava un'ossatura molto gracile e leggera, tuttavia, irrobustita da arti superiori forzuti (ma corti) aventi alle estremità un artiglio e zampe forti pronte per l'inseguimento delle loro prede.

Le capacità visive e uditive sembrerebbero essere spiegate dalle caratteristiche anatomiche ovvero dalla grandezza della loro lagena paragonabile a quella degli attuali barbagianni e dalla larghezza delle loro pupille, la più estesa rispetto a tutte quelle degli animali soggetti allo studio.



