Scoperto il campo di battaglia in cui 'Riccardo Cuor di Leone' sconfisse i musulmani

Potrebbe essere scoperto uno dei campi di battaglia chiave della Terza Crociata, il punto in cui Riccardo Cuor di Leone e le sue truppe sconfissero le forze musulmane, lo scontro fu chiamato "La battaglia di Arsuf". Nonostante la vittoria della battaglia, gli inglesi non vinsero la guerra, poiché la Terza Crociata fu vinta dai mussulmani.

"Sfortunatamente per i crociati, anche se vinsero la battaglia di Arsuf, non riuscirono a farlo in modo decisivo", afferma Rafael Lewis, ricercatore associato presso lo Zinman Institute of Archaeology presso l'Università di Haifa in Israele, a WordsSideKick.com. "Le forze musulmane erano ancora in piedi e sono state in grado di combattere l'esercito crociato per un altro anno. Tutto questo si è concluso con un trattato, che ha permesso a Riccardo e ai suoi uomini di andare a Gerusalemme per compiere il loro pellegrinaggio alla città."

Durante la terza crociata (dal 1189 al 1192), Riccardo Cuor di Leone e altre forze cristiane andarono a riconquistare Gerusalemme dal sultano Saladino, che aveva unito il mondo musulmano quando conquistò la Città Santa dai cristiani. Dopo la conquista della città costiera di Acri da parte dei cristiani, Riccardo I decise di portare le sue truppe a Giaffa, in modo che potessero catturare il suo porto, un punto altamente strategico che avrebbe aiutato i crociati a garantire provviste e possibili rinforzi per l'assedio pianificato di Gerusalemme. Nei successivi 17 giorni, le truppe marciarono lungo la costa fino a raggiungere Arsuf, dove le forze di Saladino le stavano aspettando.

Lewis ha dichiarato di essere il primo ad aver trovato la posizione esatta della battaglia del 7 settembre 1191. L'esperto, nonostante sapesse indicativamente il luogo dello scontro, non conosceva il punto preciso. Così, esaminando la forma del paesaggio e dei resoconti archeologici, è riuscito ad individuare il campo di battaglia. Quindi, è andato lì di persona per cercare artefatti.

L'archeologo ha trovato una piastra di ferro (forse di un elmo), accessori per imbracature di ferro e un chiodo a ferro di cavallo con chiave di violino, uno strumento utilizzato in Inghilterra e in Francia durante il XII e il XIII secolo. Lewis ha anche trovato due punte di freccia: una progettata per perforare l'armatura e un'altra più piatta, come un disco, progettata per colpire i cavalli. Fonti scritte dicono che la battaglia di Arsuf si svolse vicino a un bosco di querce e spiegano in dettaglio come i crociati si fermarono ai margini della foresta dopo la carica.

Quella foresta non c'è più poiché è stata abbattuta all'inizio del XX secolo, ma il campo di battaglia sembra essere stato trovato lo stesso.