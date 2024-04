È stato scoperto che in questo campo l'AI è più intelligente dell'uomo

L'intelligenza artificiale incute timore in molti poiché si crede che ci farà perdere il lavoro. Lo sviluppo e lo studio in questo campo è solo all'inizio e ancora dobbiamo vederne tante di cose assurde. La più recente è la dimostrazione che l'AI è effettivamente più intelligente dell'uomo nel risolvere i CAPTCHA.

Il sistema CAPTCHA, noto per il suo test di Turing completamente automatizzato per distinguere computer e umani, è un meccanismo che molti di noi incontrano quotidianamente. Spesso richiede di identificare immagini distorte o testo per dimostrare la nostra umanità. C'è da dirlo: è molto fastidioso a volte e per questo motivo risulta un sistema efficace.

Tuttavia, con il progresso delle tecnologie AI, questi test non sono più come una volta. Ricerche recenti indicano che i modelli AI attuali possono risolvere le immagini CAPTCHA con una precisione del 96%, un tasso significativamente superiore a quello umano che varia tra il 50% e l'86%. Questa capacità di imitare comportamenti umani, come movimenti del mouse o errori di precisione, sta rendendo sempre più difficile per i sistemi CAPTCHA distinguere tra umani e macchine.

Sorprendentemente, il classico pulsante "Non sono un robot" non è solo una semplice casella da spuntare. Dietro le quinte, implementa sofisticati sistemi di sicurezza che raccolgono e criptano un'ampia gamma di dati (a proposito, sapete cosa sono i dati sintetici?), come la zona oraria, l'indirizzo IP, la dimensione dello schermo, il browser, i plugin utilizzati, la storia di navigazione, e molto altro.

Con l'intelligenza artificiale che continua correre a ritmi esponenziali, sorge la questione: potranno presto i modelli ingannare completamente questi sistemi? La risposta sembra inclinarsi verso un sì inevitabile soprattutto considerando che sembrano avere anche auto-consapevolezza.

