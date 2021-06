Scoperto caso un materiale che riesce a resistere a sbalzi di temperatura incredibili

Per la progettazione di strumenti industriali, di ricerca e perfino di mezzi come gli aerei e i razzi, si deve considerare che il caldo e il freddo estremo possono influenzare moltissimo la struttura della costruzione. I materiali in grado di resistere a questa differenza sono pochi... ma alla lista se ne aggiunge un altro.

Un team di ricercatori dell'Università del New South Wales (UNSW) è riuscito a creare una materiale con "espansione termica" pari a zero. Quest'ultimo passa tranquillamente da una temperatura di -269 a 1126 °C senza alcun problema e zero deformazione. Cosa da non sottovalutare, inoltre, è che il materiale in questione è composto da materiali facilmente reperibili.

Di quali materie prime stiamo parlando? Scandio, alluminio, tungsteno e ossigeno. Solo il primo è costoso, ma gli esperti stanno già cercando un'alternativa più economica. La scoperta è stata fatta totalmente per caso: "stavamo conducendo esperimenti con questi materiali per una ricerca sulle batterie, per scopi non correlati, e casualmente ci siamo imbattuti in questa singolare proprietà di questa particolare composizione", ha dichiarato il professore associato dell'UNSW Neeraj Sharma.

Secondo quanto riportano sulla rivista Chemistry of Materials, il materiale in questione è stato chiamato "orthorhombic" e in futuro potrà essere utilizzato in moltissime applicazioni: dalla progettazione aerospaziale ai dispositivi elettronici fino alle apparecchiature mediche. Insomma, le scoperte accidentali sembrano essere sempre le migliori... come la scoperta di questa particella e di questa specie di grillo.