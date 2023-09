Abbiamo scoperto la causa della scossa sismica sulla luna, ma potrebbe deludervi

La Luna è un ambiente silenzioso e immutabile, per questo motivo gli scienziati sono rimasti stupiti dal verificarsi di strani movimenti sismici. Ebbene, un nuovo studio condotto dai ricercatori del Caltech ha esaminato i dati sismografici raccolti dagli astronauti dell'Apollo 17 nel 1972 e ha scoperto forse la causa.

Secondo quanto riportato, alcuni di questi movimenti sembrano provenire proprio dal lander Apollo 17. Utilizzando tecniche di machine learning, gli scienziati hanno analizzato i dati dei tre sismografi posizionati a poche centinaia di metri dalla base della navetta. Gli addetti ai lavori hanno scoperto che i terremoti lunari si verificano regolarmente ogni pomeriggio, quando la superficie lunare inizia a raffreddarsi.

C'è di più: hanno anche individuato segnali ripetitivi e insoliti che non possono essere spiegati da cause naturali. Allen Husker, professore di ricerca in geofisica e coautore dello studio, ha dichiarato che ogni mattina lunare, quando il sole colpisce il lander, iniziano a verificarsi questi movimenti. Sono incredibilmente regolari e ripetitivi, avvengono ogni cinque-sei minuti per un periodo di cinque-sette ore terrestri.

Il team ha concluso che questi movimenti sismici provengono dal lander Apollo 17 stesso. Quando si riscalda al mattino e inizia a espandersi, le vibrazioni stridule vengono rilevate dai sismografi nelle vicinanze. Oltre ad essere una scoperta affascinante di per sé, il team ritiene che la scoperta potrebbe tornarci utile per le future missioni lunari.