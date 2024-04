Scoperto un cervo nano dopo 60 anni, ed è davvero piccolissimo

La sorprendente scoperta effettuata tra le montagne del Perù, è stata prontamente pubblicata sulla rivista di settore Journal of Mammalogy. Si chiama "pudu" e fino a poco tempo fa ne erano note solamente due specie esistenti al mondo. Scopriamo le differenze di questo "nuovo arrivato".

Questa volta non si tratta (fortunatamente) di un cervo che mangia un serpente. Parliamo in particolare della prima specie di cervo scoperta in Sud America da sessant'anni. Le due specie già note di pudu sono nello specifico: quella settentrionale che è possibile osservare in Perù, Venezuela, Ecuador e Colombia e quella meridionale che vive solitamente in Cile e Argentina.

Durante alcuni sopralluoghi di routine, il team guidato da Javier Barrio del Centro de Ornitología y Biodiversidad di Lima, ha notato alcuni esemplari con un aspetto decisamente insolito. I ricercatori hanno dunque deciso di condurre una scrupolosa analisi genetica. I risultati sono sorprendenti.

È stato infatti scoperto che si tratta di una nuova specie che vive esclusivamente nelle valli della depressione di Huancabamba. Il piccolo e affascinante animale è stato quindi chiamato "Pudella carlae". Ma quali sono le principali differenze con le altre due specie?

Parliamo di un esmplare che può pesare 9 kg e superare i 40 cm di altezza. Si tratta di un animale più grande del pudu settentrionale e più piccolo di quello meridionale. Inoltre, come potete osservare al seguente link, il colore del mantello risulta essere tra il rosso e l'arancione.

A quanto pare non ci sarà bisogno di far crescere corna di cervo a dei topi per avere questi splendidi animali in "miniatura". Da oggi abbiamo a disposizione ben 3 specie distinte da ammirare.

