Scoperto un cimitero dell'era glaciale contenente i resti di 22 bradipi giganti

Durante il tardo Pleistocene, un gruppo di almeno 22 bradipi giganti (Eremotherium laurillardi) morì in un modo ancora sconosciuto e furono successivamente conservati in una regione lungo la costa sud-occidentale dell'Ecuador conosciuta come Tanque Loma.

Il cimitero dei bradipi giganti è stato trovato in quella che è nota come "fossa di catrame", che conserva da sempre la flora e la fauna di tutto il mondo antico. "Sebbene i siti del genere siano rari, possono preservare una grande quantità e varietà di fossili, rendendo l'esplorazione di questi siti una priorità scientifica", afferma l'autrice dello studio Emily Lindsey.

"Le fosse di catrame sono uno degli unici tipi di siti fossili in cui possiamo trovare resti di un intero ecosistema conservato: foglie e ossa, mega mammiferi e piccoli insetti, semi e conchiglie. Come tali, sono estremamente preziosi per i paleontologi che studiano argomenti importanti come l'evoluzione, la paleoecologia e i cambiamenti climatici."

La maggior parte delle ossa di Eremotherium vanno da circa 18.000 a 23.000 anni fa; sono stati raccolti anche dati sedimentologici e geochimici, a dimostrazione del fatto che l'ambiente era anossico, ovvero mancava di ossigeno ed era probabilmente un ambiente acquatico paludoso sottoposto a periodiche siccità. La morte degli animali, molto probabilmente, è da attribuire ad una siccità regionale; i bradipi cercarono fonti d'acqua per abbeverarsi e, già malati, emanarono il loro ultimo respiro in questo luogo.