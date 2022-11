È stato scoperto un coccodrillo di 95 milioni di anni con un dinosauro nello stomaco

Dodici anni fa, nell’entroterra australiano, una squadra di archeologi ha scoperto i resti di un esemplare di coccodrillo, risalente a quasi 100 milioni di anni fa, mai visto prima. Tuttavia, la cosa più sorprendente è concernente ciò che aveva mangiato questo rettile.

“Questa è la prima volta che un coccodrillo viene scoperto con resti di dinosauro nello stomaco. È un primato mondiale” così afferma Matt White, dell'Australian Age of Dinosaurs Museum e membro del gruppo di ricerca che ha ritrovato il fossile. La nuova specie di coccodrillo è stata chiamata Confractosuchus sauroktonos, che significa “l'assassino di dinosauri”.

L’esemplare in questione misurava più di due metri di lunghezza e viveva nelle acque dolci. La squadra di paleontologi australiani ha rinvenuto il cranio, quasi completo, e il resto del corpo, ad eccezione di coda e arti. Il dinosauro trovato nel contenuto addominale era un piccolo dinosauro appartenente alla famiglia erbivora degli ornitopodi.

Le dimensioni di questi esseri viventi sono paragonabili a quelle dei polli; mentre il becco, invece, ricorda molto quello delle anatre. Pare che gli studiosi siano stati parecchio fortunati, in quanto molto raramente Confractosuchus sauroktonos si nutriva di ornitopodi, ma non era di certo una specie di coccodrillo schizzinosa.

Ricapitolando, questo è il primo ritrovamento di un coccodrillo preistorico in Australia, è la prima testimonianza che abbiamo di un alligatore che si ciba di un dinosauro ed è anche la prima volta che viene ritrovato un elapide nello stato più grande dell’Oceania. Il ricercatore Matt White afferma che i resti fossili stanno fornendo nuovi indizi su come vivevano gli animali milioni di anni fa in Australia, quando dinosauri, coccodrilli, mammiferi e uccelli vagavano insieme sulla terra.

Il rettile, oggi, è minuziosamente conservato nell’Australian Age of Dinosaurs Museum, che vanta la più grande esposizione di dinosauri australiani al mondo.