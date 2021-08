É stato scoperto un colossale corallo: è il più grande della Barriera Corallina

Al largo di Goolboodi, una delle Palm Islands nel Queensland, in Australia, è stato scoperto il corallo più grande della Barriera Corallina. Il ritrovamento, riportato sulla rivista Scientific Reports, è stato chiamato Muga dhambi (Grande corallo).

Con i suoi 10,4 metri di larghezza e 5,3 metri di altezza, il conglomerato gigante è almeno 2,4 metri più largo del corallo più largo mai misurato nella barriera corallina. Fortunatamente il Muga dhambi è incredibilmente sano: oltre il 70% dei coralli sono vivi, insieme a una copertura minore di spugne, roccia corallina e macroalghe.

La sua età? Tra 421 e 438 anni; epoca che precede la colonizzazione europea dell'Australia e lo rende uno dei coralli più antichi della Grande Barriera Corallina mai registrati. Lo studio, inoltre, non riporta alcuna prova di sbiancamento o di malattia; durante la sua lunga vita, però, la struttura ha sperimentato quasi 100 eventi di sbiancamento e perfino un calo della qualità dell'acqua.

"È sopravvissuto allo sbiancamento dei coralli, alle specie invasive, ai cicloni, alle maree molto basse e alle attività umane per quasi 500 anni", scrivono i ricercatori. Purtroppo il corallo highlander potrebbe non resistere in futuro, visto che gli scienziati hanno previsto che quasi tutti gli habitat delle barriere coralline potrebbero scomparire entro la fine del secolo.