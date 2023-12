Abbiamo finalmente scoperto come fanno i tardigradi a riprodursi

Per la prima volta, gli scienziati hanno scoperto come i tardigradi, noti per la loro straordinaria resistenza, si accoppiano. Questi piccoli organismi, soprannominati "orsi d'acqua" per la loro forma paffuta, presentano poche differenze evidenti tra maschi e femmine, rendendo improbabile l'idea che si trovino a vista.

La ricerca ha rivelato che le femmine potrebbero emettere un segnale chimico che attira i maschi. In ambienti acquatici, i maschi hanno mostrato una forte risposta, muovendosi verso le femmine, mentre le creaturine dell'altro sesso non sembravano avere la stessa compulsione.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Experimental Biology, è stata condotta da Justine Chartrain, ricercatrice dottoranda presso l'Università di Jyväskylä in Finlandia, e colleghi. Hanno eseguito una serie di esperimenti con la specie Macrobiotus polonicus per osservare come gli individui reagissero quando esposti a membri del sesso opposto.

Hanno posizionato una femmina in un'arena sigillata e un maschio in un'altra, con un'altra tardigrada al centro, registrando il comportamento dell'orsacchiotto d'acqua centrale. In ambiente acquatico, i maschi trascorrevano più tempo vicino alle femmine rispetto ai maschi, suggerendo che potessero "annusare" le "potenziali compagne" e fossero attratti da esse.

Gli esperimenti hanno anche testato i tardigradi in una sostanza simile al gelatina chiamata agar per vedere se potessero seguire una traccia chimica in un mezzo diverso dall'acqua (chissà se è così anche sulla Luna). I risultati hanno mostrato che i maschi talvolta seguivano le femmine dopo averle incontrate casualmente.