Finalmente abbiamo scoperto cos'è questa creatura di 30.000 anni fa

I ricercatori hanno trovato questa creatura mummificata e risalente a 30.000 anni fa che non sono riusciti a indentificare... fortunatamente hanno utilizzato i raggi X e hanno risolto questo mistero dopo che la palla di pelo è stata trovato nel 2018 nei campi d'oro del Klondike vicino a Dawson City, nello Yukon.

Questo "grumo" di peli e artigli è in realtà uno scoiattolo di terra mummificato dell'era glaciale (so che state pensando a lui ndr). "Non è del tutto riconoscibile fino a quando non vedi queste manine, questi artigli e vedi una piccola coda e le orecchie", ha affermato alla CBC Grant Zazula, un paleontologo del governo dello Yukon.

Probabilmente la creatura è morta durante il letargo, forse durante il suo primo anno. "Abbiamo potuto vedere che era in ottime condizioni ed era semplicemente rannicchiato come se stesse dormendo", ha affermato il veterinario Jess Heath per ulteriori indagini. Questa non è la prima scoperta da parte dei cercatori d'oro, poiché si sono già imbattuti in un cucciolo di lupo mummificato e in un cucciolo di mammut perfettamente conservato.

Lo scoiattolo è la stessa specie di scoiattolo di terra artico che vive ancora oggi in tutto lo Yukon. "Alcune persone si entusiasmano quando trovano quella zampa gigante di mammut lanoso o, sai, le grandi zanne o i grandi teschi. Ma per me, i fossili di scoiattolo di terra artico, i nidi e ora questo scoiattolo mummificato, sono davvero le cose più belle che abbiamo", afferma infine Zazula alla CBC.