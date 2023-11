Abbiamo scoperto cosa ci impedisce di 'abbuffarci': il merito è loro

Un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature e condotto dal team del fisiologo Zachary Knight dell'Università della California a San Francisco, sembra aver individuato i principali responsabili grazie ai quali evitiamo di "abbuffarci" di cibo. Di chi si tratta?

Dopo aver impiantato neuroni umani nei topi, questo nuovo team ha identificato i cosiddetti "neuroni anti-abbuffata". Si tratta di specifici neuroni collocati all’interno del tronco encefalico, che comunicano direttamente con bocca e intestino in modo da gestire come e quanto cibo mangiare.

Per ottenere un simile risultato, il team di ricercatori ha modificato geneticamente dei topi in modo che i neuroni attivati di volta in volta, emettessero un segnale luminoso rilevabile da un sensore impiantato precedentemente nel cervello dei roditori. I risultati sembrano chiari.

Nel momento in cui il cibo veniva immesso direttamente all’interno dello stomaco, iniziava un complesso processo fisiologico che portava all’attivazione dei neuroni responsabili del rilascio dell’ormone prolattina (PRLH), che attraverso un meccanismo di feedback, bloccavano l’appetito inducendo il senso di sazietà.

Come se non bastasse però, gli stessi neuroni si sono attivati anche nel momento in cui il cibo veniva ingerito direttamente dalla bocca. Ma perché mai potrebbe risultare importante?

Tutto ciò dimostra chiaramente come anche le papille gustative fungano da vera e propria barriera contro le abbuffate incontrollate. Ma le scoperte non sono finite qua.

Sono stati identificati anche altri neuroni denominati GCG, che si attivavano in maniera decisamente più lenta a seguito di input dell’intestino. Anche loro contribuiscono a rallentare il nostro appetito fino a fermarlo completamente.

Una piccola curiosità, risiede infatti proprio in questa classe di neuroni responsabili del rilascio dell’ormone GLP-1, ovvero uno degli ormoni su cui si basano i principali farmaci dimagranti presenti sul mercato attuale. Dopo aver scoperto che la memoria non è gestita dai neuroni, che utilità potrebbe avere un simile studio?

Sebbene al momento la ricerca sia stata effettuata esclusivamente sui topi, potrebbe ugualmente spiegare meglio i meccanismi che regolano l’appetito anche nell’uomo. Le ripercussioni sono innumerevoli, come ad esempio la nascita di nuovi farmaci per combattere l’obesità stessa.