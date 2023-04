Incredibile scoperta! Ecco il cranio quasi completo di un dinosauro

Le scoperte su di loro non smettono mai di stupirci. Solo pochi giorni fa abbiamo infatti visto quanti anni vivevano i dinosauri, ed oggi parliamo di un cranio quasi completo di un dinosauro sauropode di 95 milioni di anni fa, scoperto nel Queensland centrale dell'Australia.

La ricerca pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science e condotta dai ricercatori della Scuola di Scienze della Terra e planetarie dell'Università Curtin a Perth, ha accertato che il cranio apparteneva alla specie Diamantinasaurus matildae. Tale dinosauro è noto per alcune caratteristiche ben precise: una testa piccola, collo e coda molto lunghi, quattro zampe quasi cilindriche.

Inoltre tale ritrovamento, altro non fa che fornirci nuove informazioni su comportamenti e modi di vivere di queste splendide creature. Il sito archeologico, infatti, dimostrerebbe una vera e propria migrazione fra Australia e Sudamerica attraverso l'Antartide.

Come afferma il paleontologo responsabile della ricerca Stephen Poropat, l’importanza della scoperta viene dettata dal fatto che si tratta del primo fossile di dinosauro sauropode trovato in Australia con il cranio quasi intatto, che ci dona dunque la possibilità di studiarne anche l’anatomia in dettaglio.

"Nell'analizzare i resti, abbiamo trovato somiglianze tra questo cranio e quello di un titanosauro chiamato Sarmientosaurus musacchiol, che viveva in Sudamerica allo stesso tempo in cui il diamantinasauro viveva in Queensland, quasi 100 milioni di anni fa. Questo supporta precedenti teorie secondo cui i sauropodi si spostavano tra continenti in cerca di clima mite. Riteniamo che i sauropodi viaggiassero tra l'Australia e il Sudamerica attraverso l'attuale Antartide durate il medio Cretacico. Le condizioni più calde più a sud sarebbero state favorevoli per loro".

A quanto pare, non solo le uova ci forniscono informazioni sui dinosauri, ma anche i continui ritrovamenti. Nello specifico, è importante sottolineare come il periodo fra 100 e 95 milioni di anni fa fu uno dei più caldi sulla Terra, ragion per cui l'Antartide non aveva ghiaccio ma era ricoperta da foreste.