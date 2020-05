Scoperto un cranio con una terribile ferita da freccia scagliata con un arco lungo

Uno studio ci svela quanto potevano essere violente le armi e le battaglie medievali e, in particolare, è stato ritrovato il cranio di un uomo con una ferita causata da una freccia che gli ha trapassato l’occhio.

Le battaglie, nel Medioevo, dovevano essere estremamente violente e uno studio, pubblicato su Antiquares Journal, ci svela alcuni retroscena inquietanti sulle ferite che poteva causare un’arma particolarmente mortale ed efficace: l’arco lungo, comunemente usato durante le guerre nell'Inghilterra medievale. La ricerca è stata sviluppata dall'Università di Exeter, in Inghilterra, dopo lo studio di una serie di ossa risalenti al quindicesimo secolo. Durante la costruzione di un centro commerciale nella città di Exeter sono stati rinvenuti, infatti, 3 denti, 22 frammenti di ossa, un teschio quasi completo e le ossa di un arto superiore. Il sito della scoperta doveva essere, in passato, il cimitero di un convento dove venivano sepolti cavalieri o altre persone che, all'epoca, dovevano avere un certo potere ed una certa influenza.

Le ossa che sono state scoperte presentavano delle fratture provocate prima della morte e, molte di queste ferite, erano probabilmente state inferte da frecce scagliate con un arco lungo. In particolare, le ferita forse più terribile è quella presente sul cranio di un uomo morto, probabilmente, a causa di una freccia penetrata in profondità nel cranio attraverso l’occhio. Questo genere di ferita ha lasciato, sul cranio, dei danni che sono molto simili a quelli che provoca un proiettile moderno, ovvero era presente un piccolo foro in ingresso ed un ampio foro dove la freccia è uscita.

L’arco lungo doveva essere un’arma veramente devastante per i canoni dell’epoca e sembra, studiando la forma della ferita, che la punta della freccia fosse stata modificata per penetrare le corazze e danneggiare quanto più possibile i tessuti una volta attraversata la carne. Ma non solo: a quanto pare la freccia, durante il volo, si muoveva in senso orario ed ha continuato a farlo anche mentre si insinuava attraverso la cavità oculare dello sfortunato. Insomma, l’arco lungo doveva essere uno strumento di morte estremamente efficace nei campi di battaglia medievali inglesi.