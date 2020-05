Scoperto il curioso modo con cui i Koala... Bevono!

Un nuovo studio punta i riflettori su una particolare abitudine dei koala e, in particolar modo, sul loro peculiare modo di bere e reidratarsi.

I Koala sono piccoli animali pelosi e simpatici che tutti conosciamo e amiamo. Sono ancora, fresche purtroppo, le immagini degli incendi in Australia che hanno ulteriormente ridotto il numero di questi animali ed il loro habitat. Vivono la loro esistenza sugli alberi di eucalipto che provvedono a tutte le loro necessità. Questi alberi provvedono, con le loro foglie, al nutrimento di cui hanno bisogno e, in parte, conferiscono all'animale parte dei liquidi di cui ha bisogno. Ma questi alberi non sono solo il nutrimento dei Koala, ma offrono anche un rifugio sicuro e un luogo dove riposare. L’importanza, quindi, di questa specie arborea per la biologia di queste creature è fondamentale, ed un nuovo studio non ha fatto che mettere alla luce un tassello in più. Sembra, infatti, che i Koala bevano leccando direttamente la corteccia di queste piante durante o dopo la pioggia.

Lo studio è durato più di dieci anni e sono state raccolte moltissime documentazioni video che li ritraggono, durante le giornate di pioggia, a leccare la corteccia degli eucalipti per bere l’acqua che vi si è depositata. Lo studio è stato eseguito dall'Università di Sidney ed è stato pubblicato su Ethology: consta di più di 44 registrazione sui koala durante le loro giornate nella natura. In particolare, in una di queste si può osservare uno di loro mentre lecca la corteccia umida per 15 minuti o, ancora, un altro koala leccare per circa 34 minuti, con in media due leccate al secondo. Da questo punto di vista ci appaiono fondamentali, per loro, queste particolari piante.

Infatti, ci sono pochissime evidenze riguardo i koala bevano utilizzando l’acqua, per esempio, di pozzanghere. Ecco quindi come preservare l’ambiente, le specie vegetali e l’habitat di questi animali sia veramente importante. Ma non solo, è importante che ci sia un afflusso d’acqua regolare proveniente dalle piogge per permettere a questa amata specie, minacciata dall'estinzione, di poter vedere il proprio numero aumentare.