Scoperto il più grande deposito di idrogeno naturale al mondo ed è molto vicino a noi

Uno studio pubblicato sulla rivista Science, ci porta in Albania e ci fa conoscere un incredibile giacimento di idrogeno. Parliamo nello specifico del più grande flusso naturale di gas idrogeno mai scoperto.

Il gas idrogeno è da tempo ricercato come alternativa ai combustibili fossili poiché può essere bruciato senza rilasciare gas serra. Tuttavia, attualmente i giacimenti naturali di idrogeno risultano difficili da individuare e la risorsa viene generalmente prodotta attraverso un processo che consuma energia ed emette anidride carbonica.

Inoltre, fino ad oggi gli scienziati generalmente presumevano che l’elevata reattività del gas ne impedisse l’accumulo in grandi depositi sotterranei. A quanto pare, si sbagliavano.

La nuova scoperta, pone le sue radici nel 1992, quando fu rilevato per la prima volta un gas infiammabile nella miniera di Bulqizë in Albania. Oggi il team, ha individuato quello che risulta essere il più grande deposito di idrogeno attualmente conosciuto.

Analizzando il gas che fuoriusciva dalla miniera e precisamente attraverso una pozza d’acqua nelle profondità di una miniera di cromo in Albania, gli autori dello studio sono risaliti alla fonte originale. Hanno inoltre stabilito che era effettivamente costituito per l’84% da idrogeno, insieme a quantità minori di metano e azoto.

Calcolando il flusso di gas, hanno concluso che il sito emette circa 11 tonnellate di idrogeno all'anno, che equivalgono a 34 chilogrammi al giorno.

"Il nostro studio rivela un alto tasso di emissione di H2 geologico quasi puro, suggerendo il potenziale per una nuova fonte di energia primaria estraibile", scrivono i ricercatori. Dopo aver visto il cambiamento dei fiori, si tratta di una bellissima notizia che ci consentirà di utilizzare realmente delle fonti energetiche alternative.

Infine, la miniera di Bulqizë si trova all’interno di un tratto di roccia ricca di ferro conosciuta come ofiolite, nota per generare idrogeno quando reagisce con l’acqua. Considerandone la presenza in diversi luoghi, gli autori ipotizzano che ulteriori depositi naturali di idrogeno potrebbero essere nascosti sotto altri affioramenti di ofiolite sparsi in tutto il mondo.