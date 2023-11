Abbiamo scoperto un dettaglio sorprendente e inaspettato su Giove

Grazie all'utilizzo del Telescopio Spaziale James Webb (JWST), gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente su Giove: un jetstream (corrente a getto) ad alta velocità, largo circa 4.800 chilometri, che si muove a una velocità mozzafiato di 515 chilometri all'ora, circondando l'equatore del pianeta, al di sopra dello strato nuvoloso.

Questa scoperta potrebbe offrire nuove prospettive sulla comprensione delle dinamiche atmosferiche del gigante gassoso, un sistema meteorologico che ancora oggi rimane avvolto nel mistero. L'atmosfera del corpo celeste è un vero e proprio spettacolo della natura, con le sue bande alternate di nuvole chiare e scure, conosciute come zone e fasce, che si muovono a diverse altitudini e in direzioni opposte.

Tuttavia, nonostante le osservazioni, gli scienziati non sono ancora riusciti a comprendere appieno le ragioni dietro queste caratteristiche uniche. Il JWST, il telescopio infrarosso più potente mai costruito, ha osservato Giove in lunghezze d'onda diverse, rivelando dettagli che non sarebbero visibili attraverso l'osservazione ottica.

Queste lunghezze d'onda sono sensibili ai livelli superiori dell'atmosfera gioviana, la misteriosa regione situata tra i 25 e i 50 chilometri sopra le cime delle nuvole. L'analisi approfondita delle immagini ha permesso di capire il jetstream, precedentemente visibile solo come una sorta di foschia vaga. I ricercatori hanno scoperto che il potente flusso si trova a circa 40 chilometri sopra le cime delle nuvole, muovendosi intorno al pianeta a una velocità impressionante.

Questo potrebbe avere implicazioni molto interessanti per i modelli meteorologici di Giove. Confrontando i dati ottenuti con le osservazioni del Telescopio Spaziale Hubble dei livelli nuvolosi inferiori, i ricercatori hanno ottenuto la misurazione più precisa finora di come la velocità del vento equatoriale del boss del nostro sistema solare vari con l'altitudine.