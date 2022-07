Scoperto il diamante rosa più grande degli ultimi 300 anni

Un diamante rosa da ben 170 carati, soprannominato "The Lulo Rose", è stato scoperto nella miniera di Lulo nel nord-est dell'Angola, località nota per la sua ricchezza di materiali preziosi. La Lucapa Diamond Company, l'azienda che ha effettuato il ritrovamento, ha affermato che è tra i più grandi diamanti rosa mai scoperti.

Lo "storico" rinvenimento del diamante di Tipo IIa, una delle forme più pure e rare di pietre naturali, è stato accolto favorevolmente anche dallo stesso governo angolano, che è partner della gestione mineraria.

Diamantino Azevedo (nomen omen ndr), ministro delle risorse minerarie dell'Angola, ha affermato entusiasta: "Questo record, grazie allo spettacolare diamante rosa recuperato a Lulo, continua a mostrare quanto l'Angola sia un attore importante sulla scena mondiale dei materiali preziosi".

Il diamante, da subito oggetto di speculazioni riguardo al suo valore, sarà presto venduto tramite una gara internazionale, molto probabilmente ad un prezzo davvero sbalorditivo.

Infatti, sebbene i diamanti come il "The Lulo Rose" debbano essere tagliati e lucidati per far si che raggiungano il loro vero valore, in un processo che spesso può vedere una pietra perdere anche il 50 percento del suo peso, diamanti rosa simili sono stati venduti a prezzi da record.

Ad esempio, il "Pink Star" da 59,6 carati è stato acquistato nel 2017 ad un'asta di Hong Kong per ben 71,2 milioni di dollari statunitensi, rimanendo tuttora il diamante più costoso mai venduto.

Rimanendo in tema, sapete che esiste un diamante nero chiamato Enigma? Viene addirittura dallo spazio! Inoltre, tempo fa vennero creati dei diamanti in laboratorio e senza utilizzare calore.