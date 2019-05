È stato scoperto un dinosauro che, come i bambini, prima di camminare ha gattonato

Imparare a gattonare prima di imparare a camminare potrebbe sembrare una cosa logica, ma in realtà è un tratto molto insolito tra gli animali. A parte gli umani infatti, si pensa che solo alcuni tipi di dinosauri abbiano gattonato, e gli scienziati hanno forse trovato un candidato.

Il Mussaurus patagonicus, un sauropode vissuto circa 200 milioni di anni fa in Argentina, ha subito una crescita drammatica nei primi anni della sua vita, evento che si pensa abbia spostato il centro di massa del suo corpo.

Questa scoperta si basa su delle ricostruzioni tridimensionali create grazie a dei fossili, che hanno ripercorso le tre fasi chiave della vita del dinosauro. "Abbiamo faticato a trovare altri animali oltre agli umani che hanno attraversato quella transizione", ha detto il dott. Andrew Cuff.

Un "baby" Mussaurus patagonicus pesa circa 60 grammi, ed è talmente piccolo da poter essere tenuto in mano. In questa prima fase della sua vita, gli scienziati affermano che l'animale avrebbe avuto una testa e un collo relativamente grandi e avambracci ben sviluppati, usati per muoversi a quattro zampe gattonando.

Con la crescita, il centro di gravità del dinosauro si spostò verso la regione pelvica, un evento che, secondo i ricercatori, permise al dinosauro di alzarsi su due gambe. Da adulto infatti, il Mussaurus è lungo circa sei metri e pesante 1.000 chilogrammi.

Per assemblare l'intero set di questo dinosauro ci sono voluti 50 anni, trovare fossili di "dinosauri giovani" è molto raro a causa delle dimensioni ridotte, per questo motivo è difficile sapere se anche altri dinosauri iniziano la loro vita strisciando.

"Ci sono pochi dinosauri di cui abbiamo i loro resti completi, sia da bambini e da adulti, e il Mussaurus è uno di quelli, che apre alcune interessanti nuove domande non fattibili 20 anni fa", ha dichiarato uno dei membri del team, John Hutchinson, al National Geographic.