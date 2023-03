Scoperto il dinosauro con il collo più lungo? Le dimensioni erano impressionanti

Quando si parla di dinosauri sappiamo bene che quelli appartenenti al gruppo degli erbivori Sauropodi - come ad esempio il Titanosaurus o il Branchiosauro - erano sicuramente i più grandi mai esistiti. Un nuovo fossile recentemente trovato però potrebbe aver rivelato un Sauropode le cui dimensioni farebbero impallidire i suoi simili.

Studiare i dinosauri e determinare la loro grandezza non è sempre un compito facile. Raramente l'intero scheletro di un animale riesce a fossilizzarsi interamente, ed è per questo che identificare il sauropode dal collo più lungo è molto complesso.

Non fa eccezione Mamenchisaurus sinocanadorum, di cui sono stati rinvenuti solo alcune ossa del collo e del cranio. Ma nonostante questo, studiando il suo albero genealogico, un gruppo di ricercatori internazionale è riuscito a comparare la morfologia delle varie specie, identificando la sua forma più probabile. Dai loro studi è emerso che il sauropode M. sinocanadorum aveva un collo lungo ben 15,1 metri.

Decisamente un record per il mondo dei dinosauri e non solo, trattandosi probabilmente dell'animale con il collo più lungo mai esistito sulla Terra - o almeno finché non verrà scoperto un nuovo esemplare.

Grazie a questa caratteristica, M. sinocanadorum era in grado di raggiungere risorse fuori dalla portata di altre specie (a proposito, sapevate che i dinosauri mangiavano cibi molto simili ai nostri?). Ma sviluppare un collo lungo 15 metri sarebbe stato impossibile, se non per un'interessante adattamento.

"Come tutti i sauropodi, Mamenchisaurus aveva un complesso apparato respiratorio che non includeva solo polmoni, ma anche numerose sacche d'aria a forma di palloncini," spiega il Professor Paul Barrett, del Museo di Storia Naturale di Londra. "Queste erano connesse ai polmoni ma si diramavano nel collo, nel petto e nell'addome."

Un adattamento evolutivo piuttosto notevole. Non a caso, i sauropodi sono alcuni dei dinosauri che potrebbero sopravvivere al giorno d'oggi con più facilità.