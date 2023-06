Scoperto il dinosauro 'collo lungo' più piccolo di sempre: pesa solo 75 Kg

Una nuova ricerca pubblicata su Royal Society Open Science ha rivelato che un fossile che si pensava fosse una zampa di un giovane Massospondylus carinatus, è in realtà l'osso di un adulto precedentemente sconosciuto.

Come abbiamo visto attraverso il cranio quasi completo di un dinosauro, i sauropodi includono notoriamente i più grandi animali terrestri di tutti i tempi, come ad esempio i celebri Diplodocus e Brontosaurus. A quanto pare, però, i primi sauropodomorfi pesavano meno di 15 chilogrammi e si pensa fossero addirittura onnivori e non erbivori.

Fino ad oggi si credeva che l’esemplare più "piccolo" della famiglia nel Giurassico, fosse il Massospondylus carinatus, con un peso di circa 550 chilogrammi, paragonabile ad una moderna mucca. Ma la nuova ricerca sembra stravolgere tale convinzione.

Il dottor Kimberley Chapelle dell'American Museum of Natural History insieme ad altri ricercatori, hanno studiato un osso etichettato BP/1/4732. Si tratta nello specifico dell'omero, ovvero un osso della parte inferiore della gamba anteriore, di un sauropode bipede che avrebbe avuto un peso esatto di 73,35 chilogrammi. Piuttosto che provenire da un giovane esemplare, come precedentemente ipotizzato, l'osso aveva smesso di crescere ben prima della morte, indicando chiaramente che si trattava di un individuo adulto.

"Fino ad ora, non sapevamo che i primi sauropodomorfi potessero diventare così piccoli, quindi si presumeva che gli scheletri più piccoli fossero cuccioli", ha affermato lo stesso Chapelle.

Ciononostante, non possiamo ancora sapere se BP/1/4732 provenisse da un individuo tipico della specie o se avesse qualche forma di nanismo. Tuttavia, con M. carinatus che di solito pesa circa otto volte tanto, questa è chiaramente una specie diversa.

Ben distanti dal temibile dinosauro scoperto pochissimo tempo fa, è facile a questo punto ipotizzare come potrebbero esserci altre ossa erroneamente classificate come giovanili che potrebbero meritare una rivalutazione.