Scoperto il dinosauro con il collo più lungo di qualsiasi animale esistito

Sappiamo sicuramente che sono esistiti dei dinosauri davvero giganteschi, soprattutto durante il Giurassico, sotto forma di titanosauri dal collo lungo e sauropodi. Adesso è stata scoperto un nuovo dinosauro, ovvero il sauropode cinese Mamenchisaurus sinocanadorum che aveva il collo più lungo conosciuto nel regno animale.

La sua estensione? Ben 15,1 metri, sei volte il collo di una giraffa. Identificare la creatura è stato complicato poiché gli scienziati conoscevano solo da una manciata di ossa del collo e del cranio. Però, studiando l'albero genealogico del dinosauro, un gruppo di ricerca internazionale ha utilizzato le sue relazioni evolutive per confrontare le morfologie con gli scheletri.

La conclusione raggiunta dagli addetti ai lavori è semplice: il M. sinocanadorum aveva un collo lungo circa 15,1 metri, più lungo di qualsiasi sauropode conosciuto e forse il più lungo di qualsiasi animale che abbia mai camminato sulla Terra. "Tutti i sauropodi erano grandi, ma i colli incredibilmente lunghi non si sono evoluti solo una volta", ha dichiarato l'autore principale e paleontologo Dr Andrew J. Moore della Stony Brook University.

Con un collo più lungo di un autobus a due piani, il M. sinocanadorum era sicuramente in grado di accedere a risorse che erano fuori dalla portata di altre specie. In questo modo sono diventati più grandi e forti, ma reggere 15 metri di struttura corporea sarebbe stato quasi impossibile se non fosse stato per un adattamento molto ingegnoso.

"Come tutti gli altri dinosauri sauropodi, il Mamenchisaurus aveva un complesso apparato respiratorio che includeva non solo i polmoni, ma anche numerose sacche d'aria simili a palloncini", spiega il professor Paul Barrett, Merit Researcher presso il Natural History Museum di Londra. "Questi erano collegati ai polmoni e alla trachea, ma si diffondevano all'interno del collo, del torace e dell'addome dell'animale."

A proposito, ma quanto possono diventare grandi gli animali della Terra?