Scoperto un nuovo dinosauro! È ben diverso da ciò che si pensava

I paleontologi del "Centro Senckenberg per l'evoluzione umana e il paleoambiente" dell'Università di Tubinga in Germania, hanno scoperto una nuova specie di dinosauro fino ad oggi sconosciuta.

Si tratta del Tuebingosaurus maierfritzorum, che visse da 203 a 211 milioni di anni fa nella regione oggi nota come "Giura Svevo". Questa nuova specie erbivora, presenta delle grosse somiglianze con i dinosauri decisamente grandi definiti sauropodi, ovvero proprio quelli dal collo lungo. Per questo motivo, solo grazie ad un'ulteriore e approfondita analisi delle ossa dei dinosauri già noti, è stato possibile autenticare la scoperta.

I fossili oggetto di studio rientrano nella collezione paleontologica di Tubinga ed erano stati precedentemente classificati come Plateosauridae. Tuttavia, grazie ad uno studio effettuato dagli scienziati Omar Rafael Regalado Fernandez e Ingmar Werneburg , sono state nuovamente studiate tutte le ossa conservate finora nella città tedesca.

Si è rilevato ad esempio che su uno scheletro parziale scoperto nel 1922 a Trossingen, molte delle ossa non erano tipiche del Plateosauro, come invece si credeva fino a quel momento. Lo scheletro infatti mostra che il dinosauro in questione presenta fianchi larghi e robusti con vertebre sacrali fuse, caratteristiche che implicano una locomozione su quattro zampe, ben diversa invece dai Plateosauri che si spostavano solo su due zampe.

A seguito di un confronto approfondito e specifico di tutte le caratteristiche anatomiche, gli esperti hanno categorizzato nuovamente lo scheletro di Trossingen in quello che è "l'albero evolutivo dei dinosauri", scoprendo una specie finora sconosciuta o nello specifico, classificata erroneamente.

Appare quindi essere un periodo decisamente fortunato, per la scoperta di nuovi reperti. Recentemente infatti, a seguito dell'estrema siccità, sono spuntate da un fiume tante impronte di dinosauri, precisamente in Texas, negli Stati Uniti.