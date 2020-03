Scoperto in un dinosauro il DNA vecchio 75 milioni di anni

Secondo uno studio della National Science Review il DNA potrebbe avere la capacità di resistere per milioni di anni. Oggi abbiamo diverse prove scientifiche che escludono questa possibilità ma se davvero il codice genetico può conservarsi, allora bisogna ricominciare a studiare.

Oggi, grazie alle scoperte scientifiche, sappiamo che il DNA può rimanere stabile giusto un milione di anni se conservato eccezionalmente bene, per questo gli studiosi sono arrivati alla conclusione che esiste un "breve" periodo prima che esso si deteriori.

Gli arcosauri, il gruppo di dinosauri del Triassico inferiore, sono gli antenati dei coccodrilli e degli uccell (gli unici della famiglia che sono sopravvissuti all'estinzione), ed è proprio in uno di loro che è stato scoperto il DNA vecchio 75 milioni di anni. Le cellule studiate che hanno portato all'incredibile rivelazione si trovavano all'interno di un tessuto cartilagineo il quale ha conservato perfettamente il suo codice genetico.

Alida Bailleul, la ricercatrice a capo dello studio, ha affermato che grazie a questa scoperta è possibile che alcune biomolecole possano persistere a lungo, quindi il DNA potrebbe resistere per tantissimo tempo anche se ovviamente questo avviene solo se le condizioni sono favorevoli. Secondo il team è probabile che il campione, dopo la sua morte, non si stato sepolto per qualche tempo, permettendo una migliore conservazione del DNA. Inoltre sono convinti del fatto che il codice genetico si conservi meglio nella cartilagine piuttosto che nelle ossa, essendo meno porosa, al contrario delle ossa che permettono più facilmente all'acqua e ai microbi di entrare al suo interno.

I risvolti di questo studio sono interessanti non solo perché capovolgono le certezze concretizzate fin ora da parte degli studiosi ma anche perché è possibile riaprire gli studi sui dinosauri, chissà che non potremmo avere qualche risposta in più su di loro o sulla loro estinzione.