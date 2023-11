Scoperto un nuovo dinosauro: guardate anche voi come dormiva

Ancora una volta la rivista PLoS ONE ci dona uno studio decisamente importante per la comprensione dei dinosauri ed in particolare della loro evoluzione negli attuali animali che quotidianamente osserviamo.

Recuperato ci troviamo precisamente nella formazione Barun Goyot, ovvero in quello che oggi chiamiamo deserto del Gobi in Mongolia. In un luogo così remoto, è stato da poco scoperto un fossile di dinosauro risalente a circa 71 milioni di anni fa che potrebbe aiutarci a comprendere meglio questi magnifici esseri viventi.

Dopo aver visto il bizzarro dinosauro che può riscrivere la storia degli uccelli, questa volta non è l’animale in sé a sorprendere, bensì il modo in cui… dormiva.

Partiamo col dire che il fossile quasi completo è perfettamente conservato, mostrando lo scheletro di una specie totalmente nuova che è stata chiamata Jaculinykus yaruui. Il suo nome ha un significato ben preciso e deriva infatti da "Jaculus", ovvero un piccolo drago della mitologia greca e "onykus" che significa artiglio. "Yaruui" invece, deriva direttamente dalla parola mongola yaruu, che significa veloce.

Appartiene nello specifico alla famiglia di dinosauri Alvarezsauridae e si unisce di fatto a un gruppo di piccoli teropodi. Sebbene fino a non molto tempo fa si ritenessero tali dinosauri come dei veri e propri "uccelli mancati" poiché non in grado di volare, oggi si preferisce classificarli come maniraptori. Questo termine serve ad identificare le lunghe braccia con mani a tre dita utili per afferrare probabilmente il cibo, che li caratterizzava.

Come è possibile osservare anche nel link in calce, la posizione rannicchiata in cui è stato ritrovato suggerisce che dormissero come gli uccelli moderni.

"Questo esemplare mostra una posizione di sonno stereotipata simile a quella degli uccelli, con il collo e la coda arcuati e gli arti posteriori piegati sotto il bacino, che è quasi identica a quella osservata nei troodontidi Mei long e Sinornthoides youngi", affermano gli stessi autori dello studio. Ma per quale motivo è utile una simile posizione?

Senza considerare cosa ha probabilmente ucciso i dinosauri, sappiamo infatti che gli uccelli moderni si rannicchiano per dormire nel tentativo di conservare il calore, ragion per cui è molto probabile che anche questi dinosauri utilizzassero tale posizione per gli stessi motivi.