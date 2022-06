Scoperto il Dna Stellare: l'Italia al centro di una sorprendente ricerca

La missione Gaia, alla quale l’Italia ha partecipato con Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Agenzia spaziale italiana (Asi), è riuscita a mappare circa 2 miliardi di stelle, dimostrando che anche queste, presentano un proprio "DNA stellare" e dei terremoti al loro interno.

I dati forniti dalla missione Gaia, ottenuti con una nuova tecnica di spettroscopia, hanno permesso di descrivere e scoprire in modo più dettagliato i particolari di ben 2 miliardi di stelle presenti all’interno della nostra galassia. Si tratta di informazioni sulla loro composizione chimica, le temperature, i vari colori, le masse, età e la loro velocità radiale, ovvero la velocità con la quale si muovono rispetto a noi.

Nonostante gli obiettivi iniziali fossero ben diversi, una delle più grandi scoperte evidenziate dalla nuova mappa della Via Lattea è che all’interno delle stelle avvengono dei terremoti definiti per l’appunto "stellemoti". Si tratta dell'insieme dei movimenti sulla superfice stellare, paragonabili ai nostri tsunami. che con il tempo ne modificano la forma.

Si è rilevato, inoltre, che anche le stelle presentano un DNA stellare che ne definisce e ne caratterizza la loro storia. Alcune stelle ad esempio presentano più metalli pesanti di altre, che non si sono però sviluppati a causa del Big Bang come si potrebbe pensare inizialmente, ma in seguito all’esplosione delle Supernove i cui resti vengono poi a formare appunto nuove stelle.

Tutto ciò fa sì che ogni stella arrivi a possedere una particolarissima composizione chimica/storica definita DNA stellare, che rappresenta un vero e proprio pedigree, o meglio ancora un diario nel quale viene appuntato ogni evento verificatosi sin dalla sua nascita.

Ecco inoltre cosa produce l'unione di 64 telescopi contemporaneamente!