Abbiamo scoperto un nuovo ecosistema: le immagini parlano da sole

Attraverso l’utilizzo di un robot sottomarino, un team di ricercatori ha individuato nell’Oceano Pacifico un nuovo ecosistema rimasto totalmente inesplorato.

Dopo aver visto il pesce più profondo mai filmato, torniamo a parlare dei misteri che nascondono i nostri fondali.

"Sulla terra sappiamo da tempo di animali che vivono in cavità sotterranee e nell'oceano di animali che vivono nella sabbia e nel fango, ma per la prima volta gli scienziati hanno cercato animali sotto le prese d'aria idrotermali", afferma Jyotika Virmani, direttore dello Schmidt Ocean Institute a capo della ricerca.

Proprio per tale motivo risulta infatti una scoperta sensazionale. Fino ad oggi nessuno aveva ipotizzato l’esistenza di veri e propri ecosistemi in questi luoghi apparentemente inospitali.

Gli sfiati idrotermali sono stati scoperti solo recentemente, negli anni ’70. Si tratta di aperture da cui sgorgano fluidi caldi e ricchi di minerali situate nelle profondità dell'oceano. Sin da subito, nonostante la totale mancanza di luce, sono state identificate diverse forme di vita nei pressi di questi "camini" sottomarini. Ma nessuno aveva mai pensato di scrutare al di sotto delle sorgenti termali.

Dopo aver rimosso lo strato esterno, si è rivelato agli occhi dei ricercatori uno spettacolo sensazionale. Esiste infatti un complesso e colorato ecosistema fatto di vermi, lumache e batteri chemiosintetici, che per produrre energia non si basano ovviamente sulla luce solare ma sui minerali ricavati proprio dagli sfiati.

"Questa scoperta davvero straordinaria di un nuovo ecosistema, nascosto sotto un altro ecosistema, fornisce nuove prove che la vita esiste in luoghi incredibili", affermano gli stessi ricercatori.

Come dimostra anche il predatore gelatinoso mai scoperto prima: "La scoperta di nuove creature, paesaggi e ora un ecosistema completamente nuovo sottolinea quanto dobbiamo ancora scoprire sul nostro Oceano e quanto sia importante proteggere ciò che non sappiamo o non capiamo ancora".